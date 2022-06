Atletas de Apucarana disputam Meia Maratona Internacional de Curitiba

Da Redação

Os três atletas são treinados pela professora Luciane Yoshico e como preparação para a competição eles participaram da 59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro

Os atletas Luís Cláudio de Freitas, Tiago dos Santos Siqueira e Vanderlei dos Santos, que contam com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disputam neste domingo (12), a partir das 06h, a Meia Maratona Internacional de Curitiba, com largada e chegada na Praça Nossa Senhora da Salete no Centro Cívico. A competição também será realizada nas provas de 5 e de 10 quilômetros.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, mostra confiança no potencial do trio de corredores para a competição nesse fim de semana. “São atletas que estão treinando com intensidade durante a semana, vem de bons resultados na última Prova 28 de Janeiro e com certeza farão boas marcas em suas categorias. Os três competidores têm o respaldo e o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Luís Cláudio e Tiago competirão na meia maratona e Vanderlei correrá na prova de 10 quilômetros. Os três atletas são treinados pela professora Luciane Yoshico e como preparação para a competição na Capital do Estado eles participaram da 59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro.

Na tradicional corrida apucaranense, Luís Cláudio foi o segundo melhor atleta da cidade na prova de 10 quilômetros, terminando a competição em 21º lugar na classificação geral. Tiago ficou em terceiro lugar na prova de 5 quilômetros como melhor apucaranense, sendo o 23º colocado na classificação geral. Vanderlei obteve a 15ª posição na prova de 10 quilômetros como melhor atleta do município.

A Meia Maratona Internacional tem a realização da Thomé e Santos Eventos Esportivos, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura de Curitiba.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.