CAMPEÃO

Atleta de Apucarana conquista título nacional de Jiu-Jitsu em Fortaleza

Hilário Caldeira sagrou-se campeão da categoria Master Faixa Marrom no AJP Tour Brazil National

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 09:59:51 Editado em 05.02.2026, 09:59:47
Atleta de Apucarana conquista título nacional de Jiu-Jitsu em Fortaleza
Autor O apucaranense foi campeão em Fortaleza - Foto: Arquivo Pessoal

O atleta apucaranense Hilário Caldeira conquistou, no último domingo (1º), o título de campeão na categoria Master Faixa Marrom do AJP Tour Brazil National Jiu-Jitsu Championship 2026. A competição, uma das mais prestigiadas do calendário nacional, foi realizada no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, Ceará.

Caldeira garantiu a medalha de ouro após vencer o atleta Thiago Braga, da equipe Cícero Costha International, em uma final técnica e disputada. O lutador representa a equipe BGT Jiu-Jitsu Army e levou o nome de Apucarana ao topo do pódio na capital cearense.

Após a vitória, o campeão destacou a importância da constância nos treinamentos e do suporte técnico recebido no Paraná. Caldeira agradeceu diretamente ao seu professor e mestre, Júlio César (Bigato), responsável por sua preparação física e técnica, e ressaltou o apoio da família como pilar fundamental para a viabilização de sua participação em torneios de alto rendimento fora do estado.

Com o resultado, o atleta soma pontos importantes no ranking nacional da AJP (Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro), consolidando-se como um dos principais nomes de sua categoria na temporada 2026.

