Atacante de Apucarana dedica gol para avó vítima da covid

O atacante do Grêmio, o apucaranense Guilherme Azevedo, de 20 anos, dedicou o gol durante uma partida neste domingo (6), no Arena, contra o Santa Cruz, para o pai Natalino, que está internado por conta de complicações da Covid-19, e para a avó Derci, que morreu devido à mesma doença há um mês. Conforme a mãe de Guilherme, Dirce, o jovem está concentrado para o próximo jogo e não pode dar entrevista.

No final do jogo, Gui levantou a camiseta do time gaúcho e embaixo uma outra blusa tinha estampada a foto da avó. "Esse gol vai para o meu pai, que está com covid, mas vai dar tudo certo. Estou muito feliz pelo gol e pelo título. Na camiseta é minha avó, que perdi faz um mês. Ela, lá de cima, está feliz pelo gol. Estou muito emocionado, mas Deus sabe de tudo, é comemorar para nós”, disse em entrevista ao Globo Esporte.

O Grêmio volta a campo na quinta-feira (10), às 15h30, contra o Brasiliense, no Estádio Boca do Jacaré, para definir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time gaúcho abriu vantagem de 2 a 0.

Talento de casa

Guilherme Azevedo nasceu em Apucarana e jogou no time do Colégio São José. Aos 10 anos, chegou no Grêmio, onde permanece até hoje. Ele é filho de Dirce e Natalino Azevendo, de Apucarana.