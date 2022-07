'Arraiá Solidário' atrai mais de 2 mil pessoas ao Espaço das Feiras

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O evento realizado no último sábado no Espaço das Feiras, também arrecadou agasalhos e alimentos não perecíveis

Uma iniciativa que uniu economia e solidariedade, o 1º ArraiáSolidário, promovido pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família da Prefeitura de Apucarana, foi prestigiado por um público de mais de 2 mil pessoas. Além de barracas de hortifruti, artesanato, moda, decoração e gastronomia, o evento realizado no último sábado no Espaço das Feiras, também arrecadou agasalhos e alimentos não perecíveis que serão destinados a famílias em vulnerabilidade social.

continua após publicidade .

Organizado no sistema de autogestão pelas artesãs da rede de empreendedores solidários, o “arraiá” integra o Programa Municipal de Economia Solidária e Protagonismo Feminino. “Todos os boxes do Espaço das Feiras foram ocupados por 60 empreendimentos da Economia Solidária dos segmentos de artesanato, confecção, manualidades, marcenaria artesanal, plantas, tricô, crochê, bordado, massagem, acessórios para crianças, enxoval para bebê, artigos para decoração, espaço kids e gastronomia”, informou a secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin. “Evento gerou trabalho e renda para as empreendedoras e mostrou a força da Economia Solidária no município”, acrescentou a secretária.

Numa atração à parte, o 1º Arraiá Solidário contou também com o encontro de fuscas e carros antigos, que reuniu cerca de 150 veículos. O evento contou com a parceria da Polícia Militar; Guarda Municipal; Autarquia Municipal de Saúde; Jr Som e Alarmes; secretarias de Assistência Social; Serviços Públicos; Indústria, Comércio; e Idepplan. A secretaria Municipal do Emprego, da Promoção Artística, Cultural e Turística garantiu as apresentações artísticas da noite.

continua após publicidade .

“Mais uma ação do nosso programa municipal que gera trabalho e renda, dignidade e independência financeira a centenas de apucaranenses, com destaque a campanha de solidariedade que irá atender muitas famílias da nossa cidade”, afirmou o prefeito Junior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News