Arilson Chiorato se reúne com diretores de colégios em Apucarana

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) participou de reunião nesta quinta-feira (3), na Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap), com 19 diretores de colégios estaduais de Apucarana (PR). Ele registrou o encontro em suas redes sociais. Segundo ele, o objetivo foi ouvir demandas e debater recursos para a educação. "Por uma escola pública, gratuita e de qualidade, é pra isso que trabalhamos", postou.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: CPI do MST ouve José Rainha no Congresso

A reunião em Apucarana também contou com a participação do diretor do Núcleo Regional de Ensino (NRE), Vladimir Barbosa da Silva; do presidente da Adefiap, Paulo da Silva; e do tesoureiro da entidade, Amaury César Alexandrino.

continua após publicidade

Arilson Chiorato mora em Apucarana. É um dos principais nomes da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e vem atuando na contestação da privatização da Copel, entre outros temas.

Siga o TNOnline no Google News