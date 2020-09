Arapongas vai ganhar nova escola no Jardim São Bento - TNOnline

Continua após publicidade

O Núcleo Regional da Educação de Apucarana divulgou nesta quinta (5), através do Facebook, que Arapongas irá ganhar uma nova escola. De acordo com informações, o Governo do Paraná está tornando realidade a construção de uma unidade escolar na região do Alto da Boa vista, no Jardim São Bento.

Conforma a postagem, o alicerce está pronto e as paredes são erguidas.