Apucaranenses vão disputar Campeonato Brasileiro de Pole Sports; vídeo

Entre os dias 4 e 6 de agosto, Apucarana será representada no Campeonato Brasileiro de Pole Sports por um grupo de seis atletas. A competição acontecerá no Clube Municipal, na Tijuca, Rio de Janeiro. Veja o vídeo abaixo.

A equipe apucaranense Pole Therapy é comandada pela Gabriella Cardoso, que garante que as atletas darão o máximo durante a competição. “Para nós, como equipe, é uma emoção muito grande participar de um evento desse tamanho, com tantas atletas maravilhosas. Com certeza faremos o nosso máximo para buscar as melhores colocações possíveis”, disse.

O time é formado por Lainara Cancian, que compete na categoria amador, entre 30 e 39 anos, e Luana Pires e Merilyn Brandino, contra atletas de 18 a 29 anos, também pelo amador. Já no profissional, Rafaela Wessel enfrenta competidoras de 18 a 29 anos, e a dupla Renata Aline Santos e Gabriella Cardoso disputam contra atletas de 30 a 39 anos.

Entre elas, Merilyn, Renata e Gabriella já participaram de campeonatos da modalidade e conquistaram medalhas. Para disputar a competição, as apucaranenses pedem uma ajuda financeira que pode ser encaminhado ao Pix do estúdio: 36.956.428/0001-50.

Veja um ensaio do grupo:

