Apucaranenses conquistam medalhas no Brasileiro de Pole Sports; vídeo

Um grupo de seis atletas apucaranenses representou o Estado do Paraná e conquistou medalhas no Campeonato Brasileiro de Pole Sports e Aéreos, realizado entre os últimos dias 4 e 6, no Clube Municipal, na Tijuca, Rio de Janeiro. Veja o vídeo abaixo.

As atletas da equipe Pole Therapy se destacaram na competição. A apucaranense Rafaela Yumi Wessel, 21 anos, pela categoria Pole Artístico Semi-Profissional Sênior 18+, conquistou o segundo lugar, assim como a Gabriella Cardoso, 29 anos, que competiu pela Pole Artístico Profissional Sênior 18+.

Gabriella também participou da disputa de duplas, com Renata Santos, 34 anos, na categoria Pole Artístico Dupla Profissional Sênior 18+, em que garantiram a terceira colocação. Pela categoria Pole Sports Amador 30+, Lainara Melo, 34 anos, também obteve a terceira posição.

As atletas Luana Pires, 29 anos, e Merilyn Adriane, 20 anos, participaram na competição pela categoria Pole Sport Amador 18+.

Assista o vídeo com alguns trechos das apresentações das atletas apucaranenses:

