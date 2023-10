Apucaranense preso em Brasília escreve carta: "Sou inocente”; leia

Condenado a 17 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, o morador de Apucarana (PR), Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, escreveu uma carta da prisão. Ele está preso há nove meses em Brasília e decidiu falar sobre a sentença do STF e também de suas motivações que o levaram à capital federal naquele dia. Veja a carta na íntegra abaixo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: STF condena apucaranense a 17 anos de prisão por atos golpistas



Em duas páginas, Matheus Lima nega que tenha invadido os prédios do Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto. “Eu convido vocês todos a me procurar nesses vídeos que a TV e a mídia mostram. Vê se vocês vão me achar, eu sei que vocês não vão me achar. Uma porque nem lá dentro eu entrei, outra não quebrei nada”, escreve.

continua após publicidade

Ele afirma também que é um “preso político” e lembra que deixou a esposa Kimberlly Leiroz grávida em Apucarana para participar do protesto na capital federal. “Hoje meu filho já nasceu, está de três meses, e eu estou indo para nove meses preso; e eu sou mais um preso político, preso inocente, vocês estão aí fora, procurem saber a verdade, quem quebrou no dia 8 não está preso. Cadê eles? Tem vídeo, tem tudo que prova que aquelas pessoas estavam quebrando, tem filmagens lá dentro (mas quem quebrou está tudo solto aí fora), agora quem não fez nada está preso”, diz.

Na carta, ele reforça a defesa de temas conservadores. “Eu creio nisso (Deus, Pátria, família, liberdade e Justiça). Diga não ao aborto, diga não às drogas, eu não aceito isso no nosso Brasil”, diz.

O STF condenou o apucaranense a 15 anos e seis meses de prisão em regime inicial fechado e mais 1 ano e seis meses de detenção em regime aberto, além de multa de R$ 44 mil. A carta foi entregue pela esposa Kimberlly Leiroz à reportagem do TNOnline. Ela prefere não se manifestar ainda sobre o assunto. Revelou apenas que tem direito a uma chamada de 15 minutos por mês com o marido e que ele conseguiu ver o filho recentemente. “Nunca tinha conhecido o filho desde o nascimento. Faz umas duas semanas que consegui ir para Brasília para ele conhecer o filho”, contou a reportagem.

continua após publicidade

Veja a carta na íntegra

(Texto recebeu pequenas correções para facilitar a compreensão, mas a carta original está no anexo)

Carta - Parte 1 Baixar | Visualizar

Carta - Parte 2 Baixar | Visualizar

Olá, pessoal de Apucarana (PR). Aqui é o Matheus Lima. Pessoal, acredito que todos devem ter visto eu aí na televisão falando sobre o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. Quem me conhece sabe que não quebrei nada, não fiz nada o que o (STF) falou, eles não têm prova, e não provaram nada, porque não fiz nada demais. A única coisa que tem é um áudio meu falando com minha esposa. Nesse áudio eu falei assim: “tem que quebrar tudo mesmo pro Exército entrar”. Só falei essas coisas, mais nada. Lá no dia eu mandei vídeo pra ela, mandei fotos e nenhum momento eu entrei, eu fiquei o tempo todo pro lado de fora. Já foi provado tudo isso pela minha advogada, mas eles me condenaram a 17 anos. Parece até ser uma piada isso né, mais é a realidade que o Brasil está passando, condenar eu sem prova de nada, essa é a realidade. Quem quiser ver a defesa da minha advogada é só entrar lá no site do STF e ver a matéria, isso foi dia 14 de setembro, ali vocês vão ver a verdade que ninguém sabe, porque isso a TV e as mídias não mostram. Ali a minha advogada fala pra eles provarem que eu entrei, que quebrei, mas eles não acharam nada sobre mim, porque eu não fiz nada, só tem áudio meu falando ‘tem que quebrar tudo mesmo’ (eu errei, sim, de ter falado isso), mas eu só falei isso, mais nada. Então, quem me conhece sabe que estou falando a verdade. Vocês acham que ia sair da minha cidade para quebrar tudo aqui em Brasília kkkk. Eu saí de Apucarana dia 6 de janeiro, deixei minha esposa grávida em casa com três meses e vim lutar por todos vocês aí de Apucarana; lutar pela minha família, porque não aceito isso, não. Vim lutar pelos nossos direitos, não aceito ser liberado as drogas e o aborto, não aceito isso. Hoje meu filho já nasceu, está de três meses, e eu estou indo para nove meses preso, e eu sou mais um preso político, preso inocente, vocês estão aí fora, procurem saber a verdade, quem quebrou no dia 8 não está preso. Cadê eles? Tem vídeo, tem tudo que prova que aquelas pessoas estavam quebrando, tem filmagens lá dentro (mas quem quebrou está tudo solto aí fora), agora quem não fez nada está preso. Eu convido vocês todos a me procurar nesses vídeos que a TV, a mídia mostra. Vê se vocês vão me achar, eu sei que vocês não vão me achar. Uma porque nem lá dentro eu entrei, outra não quebrei nada. Tenta me achar aí pra vocês verem se me acham, não vão conseguir me achar – porque não entrei, eu estava pro lado de fora, como eu ia quebrar kkkk. Piada isso. Então, estou escrevendo (o meu Deus é fiel, Ele é justo e não falha; a verdade vai aparecer) e pra glória de Deus eu não vou ficar preso, porque eu sei que não fiz nada. Peço uma coisa para todos vocês aí da minha cidade, que orem por mim e pela minha família. Amém. Posso contar com vocês. Vim lutar por todos vocês aí de Apucarana e vou voltar pra minha cidade com a vitória na mão. Eu creio nisso (Deus, Pátria, família, liberdade e Justiça). Diga não ao aborto, diga não às drogas, eu não aceito isso no nosso Brasil. Convido todos vocês para orar pelo Brasil, orar para eles não liberarem as drogas e o aborto, nós temos que orar. Vamos chamar a Deus que vai dar tudo certo em nome de Jesus!! Fiquem todos com Deus. Preciso de vocês, me ajudem em oração. Pastores – todos estamos em uma luta (espiritual). Vamos orar!

Siga o TNOnline no Google News