Apucaranense ganha cadeira de rodas nova; assista

Continua após publicidade

Após matéria publicada no TNOnline, a apucaranense Marcionilia Pereira, de 52 anos, ganhou uma nova cadeira de rodas motorizada de uma família que vive no Rio Bom. "Estou muito feliz porque devolveram as minhas pernas. Gostaria de agradecer as pessoas envolvidas que me ajudaram a concretizar esse sonho de ter minha cadeira de volta. Fiquei muito emocionada", comemora a apucaranense, que nunca andou e sempre dependeu do objeto para fazer todas as atividades diárias.

Assista ao vídeo:

tnonline

O presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap), Paulo Antônio da Silva, entregou a cadeira de rodas nova para a apucaranense. "Agradecer à família que ajudou a dona Marcionilia e que agora ela faça um bom uso desta cadeira", comenta.

Assista: