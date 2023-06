Apucaranense é convocado para o Mundial de Paracanoagem na Alemanha

O atleta paralímpico Giovane Vieira de Paula, de Apucarana, foi convocado pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) para participar na classe VL3 (atletas que usam braços, tronco e pernas na remada) do Campeonato Mundial de Paracanoagem, que vai acontecer em agosto na cidade de Duisburg, na Alemanha.

O apucaranense representará o Brasil em mais uma competição internacional. O Pantera Negra, como também é chamado, defendeu o país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021, quando conquistou a medalha de prata, além de ter disputado os mundiais da Dinamarca, onde ficou em quarto lugar, e no Canadá, em que ficou com a sétima colocação.

"Estou muito feliz em representar mais uma vez o Brasil em um campeonato mundial, onde só vão os melhores atletas do país. Mas não vou representar apenas o país, também vou representar Apucarana, que eu tanto amo", comemorou Giovane, que deve embarcar no dia 18 de agosto para participar da competição, que terá início dia 23.

"Estou no centro de treinamento [em Ilha Comprida-SP], estou treinando firme aqui durante esses dois meses, então agora é focar nos erros. Participei algumas competições atrás, em que tive um tempo muito bom, e para eu garantir a vaga aos Jogos eu preciso ficar entre os seis melhores do mundo e o objetivo é esse, mas também garantir alguma medalha", finalizou o apucaranense.

Além do Pantera Negra, o Brasil chamou outros 16 atletas. Em 2022 no Canadá, Igor Tofallini e Fernando Rufino ganharam o ouro e uma prata respectivamente no VL2, Luis Carlos Cardoso também trouxe uma prata só que pelo KL1 e Mari Santilli um bronze no VL3.

Veja a lista completa dos atletas convocados:

VL1 Feminino – Andrea Pontes e Silva;

VL2 Feminino – Debora Raiza Ribeiro Benevides;

VL3 Feminino – Mari Christina Santilli e Erisângela Toniolo;

KL1 Feminino – Adriana Gomes de Azevedo e Ana Cláudia Fiche Ungarelli Borges;

KL3 Feminino – Aline Furtado de Oliveira;

KL1 Masculino – Luis Carlos Cardoso da Silva e Luciano Pereira Lima;

KL2 Masculino – Fernando Rufino de Paulo e Uilian Ferreira Mendes;

KL3 Masculino – Jean Carlos Panucci Benites;

VL1 Masculino – Carlos Glenndel Moreira;

VL2 Masculino – Igor Alex Tofalini;

VL3 Masculino – Giovane Vieira de Paula;

DI 1 – Rafael Miranda Pereira;

DI 2 – Frederico Holler.

