Giovane Vieira de Paula, atleta paraolímpico de Apucarana

Apucaranense Giovane Vieira de Paula

Nome completo: Giovane Vieira de Paula

Data de Nascimento: 24 de fevereiro de 1998

Signo: Peixe

Estado civil: solteiro

Profissão: Atleta nas categorias de Vl3 (paracanoagem) e kl3 (caiaque)

País: Brasil

Cidade de nascimento: Apucarana

Giovane Vieira de Paula é natural de Apucarana, tendo nascido em 24 de fevereiro de 1998. O apucaranense é atleta desde os 13 anos, quando iniciou na natação, mas depois começou a se dedicar nas modalidades de caiaque (KL3) e pacacanoagem (VL3), esportes onde defendeu o Brasil em competições internacionais.

Giovane, também conhecido no meio esportivo como Pantera Negra, se envolveu em um acidente em 2010, quando caiu de um trem em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e foi encontrado por um morador com uma das pernas decepadas e desmaiado, entre a vida e a morte.

Desde então, o esportista se destaca a nível mundial. Em 2021, Giovane defendeu o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Pela paracanoagem, ele conquistou a medalha de prata na classe VL3. Na raia 6, Giovane travou um duro embate com o britânico Stuart Wood, mas se distanciou nos metros finais para completar a prova na segunda colocação, com 52s148. O atleta também competiu a prova de caiaque, porém, não obteve o mesmo sucesso.

O Pantera Negra também participou de campeonatos mundiais defendendo o país. Em Copenhague, na Dinamarca, em novembro de 2021, o parananoísta garantiu a quarta colocação nos 200m. Em agosto de 2022, na cidade de Halifax, no Canadá, Giovane ficou com a sétima colocação.

