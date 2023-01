Apucaranense é chamado para treinar na seleção brasileira de Kung Fu

Da Redação

O jovem Nícolas Gabriel Pereira, de 11 anos de idade, morador de Apucarana, norte do Paraná, foi chamado para treinar com a seleção brasileira de Kung Fu, após ele ter sido campeão nacional em três categorias, em competição realizada no ano passado.

Além de três ouros no Campeonato Brasileiro, Nícolas, que treina no projeto social Chen TaiChi Apucarana, também soma um ouro e um prata no Paranaense de 2022.

Segundo a mãe, Aline Carvalho, Nícolas vai realizar os treinamentos, que servirão como uma "peneira" e, caso seja selecionado, poderá disputar torneios internacionais na China e no Canadá.

No entanto, para estar presente na seletiva, que acontecerá nos dias 1 e 2 de abril, em Campinas-SP, a família criou uma vaquinha. "O treinamento é em Campinas, e os custos são um poucos altos, não temos ajuda, nem patrocínio. No ano passado, em que ele foi para o Campeonato Brasileiro e foi campeão em três categorias, a ajuda foi só de familiares e amigos", disse Aline.

Para acessar a vaquinha online e colaborar com a viagem do apucaranense, clique aqui.

