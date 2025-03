Apucaranense é ameaçado com arma por homem que conhece apenas pela web

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde deste domingo (23) para atender uma ocorrência de ameaça no Distrito do Pirapó, em Apucarana. Segundo o relato da vítima, um homem residente em Jandaia do Sul teria ido até sua casa por volta das 14h40, portando uma arma de fogo e fazendo ameaças de morte.

Temendo pela própria segurança, o morador correu para os fundos da residência e pulou o muro para se esconder. Enquanto isso, o agressor invadiu o quintal, atirou pedras contra a janela da cozinha – que foi quebrada – e arrombou uma porta de madeira.

A vítima acionou a PM pelo número de emergência 190 enquanto o suspeito ainda estava no local. No entanto, o agressor fugiu antes da chegada da equipe policial.

O homem, afirmou que não conhece o suspeito pessoalmente, mas ambos fazem parte de um grupo em uma rede social, onde já haviam trocado mensagens. Ele apresentou à polícia áudios, textos e fotos de sua residência enviados pelo agressor, contendo ameaças.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência e tomar as providências.

