Carro com vestígios de incêndio é recuperado pela PM de Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas recuperou um veículo Volkswagen Polo que estava abandonado na zona rural da cidade neste domingo (23). No período da tarde, os agentes de segurança receberam informação de que o carro foi encontrado no final da Avenida Siriema, com vestígios de incêndio.

No local, os policiais militares encontraram o veículo aberto, com o banco do passageiro queimado, além de vidros danificados e grande quantidade de fuligem no interior. A PM entrou em contato com a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, que informou não haver alerta para o Polo.

Diante disso, os militares guincharam o automóvel para o pátio do Detran, na sede da 7ª Companhia Independente da PM.

