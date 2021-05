Apucaranense classificada em reality da Band pede torcida

Continua após publicidade

A apucaranense Erica Cristina Moda Santiago, de 27 anos, vai disputar a fase mata-mata do reality show "Microfone Aberto no Kwai", da Band, e gravou um vídeo nesta quinta-feira (8), publicado nas redes sociais, pedindo a torcida de todos conterrâneos e amigos para reforçar sua participação no programa.

No vídeo, ela pede para que as pessoas marquem seu perfil @ericasantiago_corinthians e do programa Jogo Aberto no Instagram. "Pode ser no feed ou nos stories essa marcação. Preciso do apoio de todos vocês nesta sexta-feira (9) até as 15 horas, quando termina o programa da Band. Conto com a colaboração de vocês", esclarece.

Erica, que trabalha na Secretaria de Esportes de Apucarana, explica que a movimentação não tem ligação com votações do programa. "É apenas um movimento na internet mesmo que segue nesta quinta até as 15 horas. Não tem nada a ver com a votação para o reality. Eles querem ver a torcida e força de cada participante nas redes sociais. Vamos postar o máximo que a gente puder", explica.

Durante o programa Jogo Aberto serão publicados vídeos de todos os 24 finalistas nesta sexta (9).

