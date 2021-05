Apucaranense é classificada em reality show da Band

Continua após publicidade

A apucaranense Erica Cristina Moda Santiago de 27 anos, vai disputar a fase mata-mata do reality show Microfone Aberto no Kwai. Ela é funcionária da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura do município.

Para participar, os candidatos gravaram um vídeo respondendo à pergunta: “Por que eu quero ser o novo comentarista do Jogo Aberto?”. Os concorrentes precisaram mostrar desenvoltura diante das câmeras e provar que entendem de futebol, além de participaram de um quiz de conhecimentos gerais sobre o esporte. A seleção foi feita pelo próprio time do reality.

O processo de escolha foi extremamente difícil e Erica competiu com mais de 97 mil vídeos, “É um sonho. Na realidade está sendo um sonho, não dá para acreditar até agora pois é muita gente e estar entre as 24 é surreal ”, comemorou a apucaranense.

Na segunda fase, Erica está no confronto 8, onde vai enfrentar Jesus Leonardo, de Salvador e Tutti Batista, de Osasco. Nos próximos programas, que vão ao ar toda terças e sextas-feiras, sairão os três finalistas.

Os finalistas vão participar do programa durante o mês de junho e o vencedor do Reality Show será anunciado como novo integrante do “Jogo Aberto”. A divulgação do novo comentarista esportivo da Band vai ocorrer no dia 22 de junho, com a escolha sendo feita pelo público.

Erica revelou que no começo ela não queria participar pois estava como medo. “Quando saiu a divulgação do reality meu namorado me ligou na hora e disse: é a chance da sua vida. Ele sempre ali me dando forças me incentivando, até que gravei meu vídeo e respondi as 40 questões! ”, explicou.

Erica é natural de Grandes Rios e formada em educação física pela Universidade Norte do Paraná (Unopar) em Araponga, há quatro anos trabalha na Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana. “Estou muito feliz por tudo, que Deus continue me abençoando pra próximas fases! ”, finaliza.

Veja o momento do anúncio dos finalistas:

