Apucaranense assina contrato de 3 anos com o Grêmio

Da Redação

O apucaranense Alyson Edward Franco da Rocha dos Santos, de 16 anos, assinou nesta terça-feira (10) um contrato profissional com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense até maio de 2025. O jovem, que já faz parte da categoria de base do clube, vem se destacando e sendo convocado pela seleção brasileira.

continua após publicidade .

O jovem joga desde seus nove anos de idade no time de Porto Alegre. O garoto vem sendo convocado constantemente pela seleção desde quando foi chamado pela primeira vez, em julho do ano passado.

O anúncio foi feito pelo clube em suas redes sociais na tarde desta terça-feira.

continua após publicidade .

Alysson assinou seu 1º contrato profissional com a #BaseGremista, com vínculo até maio de 2025. Cria da Escola de Futebol, o atacante integra a #Sub17 e tem sido convocado para a Seleção Brasileira.

Nome: Alysson Edward dos Santos

Nascimento: 05/05/2006

Naturalidade: Apucarana/PR pic.twitter.com/YIfbNMhOSc — Grêmio FBPA (@Gremio) May 10, 2022

"É um sentimento único, lembro de quando sai de Apucarana com apenas nove anos indo atrás do meu sonho, e hoje eu ver ele se realizando com a graça Deus, é muito gratificante, batalhei muito para conseguir isso que venho conquistando, e vou continuar batalhando cada vez mais para conquistar coisas gigantes pela frente, se Deus quiser", comemorou o apucaranense.

O atacante já foi campeão e artilheiro por diversos campeonatos na equipe gremista. Pela seleção, ele competiu pelo Torneio UEFA de Desenvolvimento, em País de Gales e fez três dos cinco gols marcados pela equipe.