Apucarana vai ganhar o centro de inovação da confecção

O projeto foi apresentado nesta segunda-feira (8)

Apucarana, que é maior polo do vestuário do Paraná, irá ganhar o Centro da Inovação da Indústria Têxtil e do Vestuário. O projeto foi apresentado nesta segunda-feira (8) ao prefeito Junior da Femac pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) e Arranjo Produtivo Local (APL) Bonés.

Participaram da apresentação do projeto, realizada no gabinete municipal, o presidente do APL Bonés, Jayme Leonel, e a presidente do Sivale, empresária Bete Ardigo, que esteve acompanhada do diretor Gilberto Cavalini e da executiva Patrícia Macedo.

Junior da Femac garantiu apoio à iniciativa, afirmando que o Município cederá o espaço onde vão ocorrer as primeiras reuniões das entidades envolvidas na implantação do projeto. O prefeito também designou Carlos Mendes, secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Inovação, para participar das reuniões e para acompanhar as ações.

Junior da Femac destaca ainda que Apucarana, que já é o maior polo do Vestuário do Paraná, buscará também liderar o processo de inovação do setor no Estado. “Já somos os campeões em quantidade e reconhecidos pela qualidade dos produtos. Agora, com as ações que estão previstas, tenho certeza que seremos também a locomotiva da inovação do vestuário no Estado”, frisa Junior da Femac.

De acordo com Tiago Cunha, consultor do Sebrae e membro da governança do Conecta, o Centro de Inovação deverá fomentar o desenvolvimento de novos negócios, produtos, serviços, equipamentos e materiais. “O centro também fomentará a área de pesquisa, promovendo avanços tanto do capital intelectual quanto da mão de obra especializada. Promoverá a integração entre a academia e o mercado, através de programas de pesquisas com foco na cadeia têxtil e da confecção”, salienta.

Carlos Mendes, secretário municipal de Inovação, afirma que a operacionalização do centro será feito em parceria com os atores do ecossistema já existente na cidade, como Conecta, Sebrae, Senai, Prefeitura, Sivale, APL e universidades. “Enquanto os empresários tocam o dia a dia dos seus empreendimentos, haverá um centro de inovação que pensará sobre tendências e tecnologias que vão impactar na qualidade e no custo dos produtos. Através do centro, Apucarana e os empresários estarão sintonizados com o mercado tecnológico e de inovação”, reforça Mendes.

O centro também buscará disseminar uma cultura de inovação, através de encontros empresariais temáticos, ideathons (maratona de ideias, hackathons (soluções para problemas específicos) e laboratórios de ideação, além de programas de mentorias e de gestão da inovação.

