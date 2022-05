Apucarana tenta primeira sequência de vitórias na Segundona

Da Redação

Faltando apenas três rodadas para o fim da primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, o Apucarana Sports tenta neste próximo domingo (8), diante do Toledo, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, às 15h30, a primeira sequência de vitórias na competição, que poderá colocar a equipe dentro da zona de classificação. A partida é válida pela 7ª rodada do torneio.

continua após publicidade .

A equipe apucaranense, que estava na zona de rebaixamento, venceu o Prudentópolis na última rodada por 1 a 0 e pulou para a sexta colocação, somando oito pontos. O time agora está a um ponto de diferença para o Laranja Mecânica, quarto colocado da Segundona. O Toledo, que era líder até a última quarta-feira, possui nove pontos e está em terceiro lugar na tabela.

Para o confronto, o treinador Toninho Santos não poderá contar com o meia-atacante Ataliba, suspenso por um jogo após receber o terceiro cartão amarelo. Jailton, Vinicius e Euler brigam pela posição. Quem poderá voltar ao time é o zagueiro Van Dal, que cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Prudentópolis. Com a volta do defensor, Fandinho deve retornar para a reserva do time.

continua após publicidade .

Antes da partida contra o Prudentópolis, o “Dragão do Norte” só havia vencido o PSTC na 2ª rodada da competição. Toninho crê que a equipe consiga a classificação para as semifinais nesse restante de campeonato. “Na última rodada os jogadores deixaram a vida dentro de campo. É importantíssimo isso e agora com o jogo dentro de casa, e com a ajuda de Deus, vamos apresentar uma ótima partida. Que daqui pra frente nós somemos pontos para conseguir nosso objetivo que é o acesso”, disse o técnico.

O provável time titular do Apucarana tem: Flaysmar; Yan, Dipão, Fandinho (Van Dal) e Gabriel; Barra; Jailton, Juliano (Fernandinho), Dejair (Vinicius) e Diego Paulista (Rodrigo Paraná).

O jogo contra o Toledo será arbitrado por Robson Babinski (Santa Isabel do Oeste), sendo auxiliado por Alessandro Mori (Londrina) e Flávio Alves (Maringá). Mailon Santos, de Arapongas, trabalhará como quarto árbitro.

continua após publicidade .

Laranja Mecânica

O Esporte Clube Laranja Mecânica Arapongas, atual quarto colocado na Segundona com nove pontos, visita o Andraus Brasil, no Estádio Atílio Gionedis, em Campo Largo. A partida também acontece no domingo (8), às 15h30. O time deve entrar em campo com Yuri; Manoel, Samir e Fracarolli; Guilherme, Diego, Mello, Igor e Meneghel; Clayson (Tonny) e João Pedro.