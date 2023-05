Apucarana tem 6,5 mil idosos cadastrados no transporte gratuito

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cadastramento quer averiguar dados reais da demanda de idosos no transporte coletivo

Mais de 6 mil idosos já estão cadastrados no sistema de transporte gratuito em Apucarana, no norte do Paraná. O cadastramento feito pela Viação Apucarana Ltda (VAL) é obrigatório e tem objetivo de contabilizar a quantidade de usuários do serviço com 65 anos ou mais que têm o direito à gratuidade no transporte público.

continua após publicidade .

"Por hora a empresa continua cadastrando porque a gente não conhece o volume de idosos que está sem cadastro. A medida que a procura for diminuindo, um prazo final será estipulado", explica o gerente da VAL, Enivaldo Bertazzo.

- LEIA MAIS: VAL cadastra idosos e implanta "Cartão Transporte Gratuito"

continua após publicidade .

Os usuários cadastrados receberam o “Cartão Transporte Gratuito” que é eletrônico e deve ser utilizado na catraca para acessar ao Terminal Urbano. Nos ônibus os usuários deverão embarcar apenas pela porta dianteira e transpor a “roleta”.

Para garantir o cartão, que é gratuito, os idosos deverão acessar o link passefacil.valap.com.br e preencher as informações solicitadas, como CPF, nome completo, telefones de contato, e-mail e endereço. Após sete dias, o cartão poderá ser retirado no Terminal Urbano. A VAL disponibiliza um número em caso de dúvidas: 43-3047-4177.

A necessidade de acabar com essa lacuna nas informações ocorreu porque em 2022 o governo federal disponibilizou recursos para subsidiar as gratuidades dos idosos do transporte público no Brasil, considerando a queda expressiva da demanda de passageiros, em razão da pandemia de covid-19.



Siga o TNOnline no Google News