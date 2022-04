Da Redação

Apucarana Sports e Laranja Mecânica duelam nesta quarta

O Esporte Clube Laranja Mecânica e o Apucarana Sports duelam nesta quarta-feira (20), às 15h30, no Estádio José Chiappin (Estádio dos Pássaros), pela terceira rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Será o primeiro jogo oficial das duas equipes na história. Até então, os times apenas disputaram partidas amistosas ou se enfrentaram na base.

O Apucarana Sports vem de vitória no domingo passado, quando superou o PSTC por 2 a 0 no Estádio Olímpio Barreto. A equipe soma três pontos ganhos na competição, já que perdeu na estreia para o Foz do Iguaçu em casa por 1 a 0.

Na partida contra o Laranja Mecânica, o Apucarana Sports precisará quebrar um tabu de 20 anos. Desde 2002, segundo levantamento feito pelo jornalista esportivo Raul César dos Reis, um time profissional de Apucarana não ganha jogando no Estádio dos Pássaros. Naquele ano, o extinto Roma Esporte Apucarana bateu a então Associação Atlética Arapongas por 5 a 4. O time araponguense tinha como destaque naquela temporada o atacante Borges, ex-Santos e ex-Grêmio, e o Roma o atacante costa-riquenho David Diach.

O técnico Douglas Santos deve manter hoje o time base da vitória contra o PSTC. A única mudança é a saída do atacante Diego Paulista, machucado. O zagueiro Dipão, também lesionado, segue fora. Recém-contratado, o meia-atacante Jailton, de 31 anos, pode aparecer no time principal. Ele estava no Auto Esporte, da Paraíba, e foi regularizado nesta semana.

Assim, o Apucarana Sports deve jogar com Flaysmar; Gabriel, Van Dal, Fandinho e Yan; Matheus Freire, Djair, Ataliba e Pacato; Bruno Andrade e Jailton. Durante a semana, o técnico treinou pênaltis. Nos dois primeiros jogos da competição, a equipe errou cobranças com Diego Paulista e Bruno Andrade.

Já o Laranja Mecânica não tem problemas para o duelo contra o Apucarana Sports. O técnico Rodrigo Casagrande deve repetir a escalação que bateu o Prudentópolis por 2 a 1 no domingo passado no Estádio dos Pássaros, com Yuri; Manoel, Samir, Diego e Meneghel; Matheus, Mello e Igor; Tonny, João Pedro e Filipe. Yuri e Filipe já jogaram no Apucarana Sports e vão reencontrar o ex-clube. A única baixa é o goleiro reserva Thiago, que foi expulso após uma confusão no final do jogo contra o Prudentópolis.

A equipe tem quatro pontos ganhos, já que empatou na estreia contra A.A. Iguaçu. A partida será às 15h30 porque os reatores do Estádio dos Pássaros foram furtados. Inicialmente, o jogo estava marcado para as 19h30.

