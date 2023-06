Apucarana Sports é goleado pelo Andraus Brasil em Curitiba

Após três vitórias seguidas na Divisão de Acesso, o Apucarana Sports foi goleado por 4 a 0 na tarde deste sábado (17) em jogo contra o vice-líder Andraus Brasil, na Vila Capanema, em Curitiba.

continua após publicidade

Os gols da equipe mandante foram marcados por Saci, André Carlos, Daniel e Israel. A vitória garantiu o Andraus Brasil, com 18 pontos somados, na próxima fase da competição.

-LEIA MAIS: Morre Nino, cão farejador da Polícia Militar de Apucarana

continua após publicidade

O Apucarana, com 13 pontos, permaneceu na terceira colocação da Segundona, mas pode ser alcançado ainda na rodada pelo PSTC, que visita o Toledo, e o Iguaçu, que recebe o Grâmio Maringá. Os dois jogos acontecem neste domingo (18).

O Dragão do Norte enfrenta no último confronto da primeira fase o Laranja Mecânica, em Arapongas, no dia 25. A equipe apucaranense tenta ficar entre os quatro primeiros para chegar às semifinais do campeonato.

Siga o TNOnline no Google News