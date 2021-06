Apucarana registra mais 4 óbitos e 170 novos casos de Covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Apucarana confirmou mais quatro óbitos e 170 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (9). São agora 373 mortes provocadas pela doença e 14.324 diagnósticos positivos do novo coronavírus no município.

O primeiro óbito é de um homem de 68 anos, com hipertensão arterial. Ele foi internado em 30 de maio e morreu na terça-feira (8). O segundo óbito é de um homem de 62 anos, com hipertensão arterial e cardiopatia. Ele foi internado em 24 de maio e morreu na terça-feira (8). O terceiro óbito é de um homem de 38 anos, que passou por uma traqueostomia. Ele foi internado na terça-feira (8) e morreu nesta quarta-feira (9). O quarto óbito é de uma mulher de 53 anos, com hipertensão arterial e quadro de obesidade. Ela foi internada em 3 de junho e morreu na terça-feira (8).

Os 170 novos resultados positivos para Covid-19 vieram do Laboratório Central do Paraná (Lacen). São 80 homens (entre 5 e 76 anos) e 90 mulheres (entre 1 e 66 anos). Todos estão isolamento domiciliar.

Ainda segundo o boletim da AMS, Apucarana tem mais 261 suspeitas em investigação. O número de recuperados chega a 11.985.

O Pronto Atendimento do Coronavírus soma 37.881 pessoas atendidas presencialmente desde o início da pandemia. O número de monitorados atualmente é de 2.676.

Já foram testadas 48.038 pessoas, sendo 26.077 em testes rápidos, 18.662 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.299 por laboratórios particulares (RT-PCR).

São 77 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, sendo 13 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 64 em leitos de enfermaria. O município tem 1.800 casos ativos da doença.