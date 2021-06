Apucaranense de 38 anos morre por Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Familiares confirmaram o falecimento do apucaranense Raffael Alves Sousa de 38 anos, mais uma vítima da Covid-19 no município.

Rafael era vendedor do Vale Sorte e bastante conhecido no município. Parentes contaram que na semana passada ele realizou o teste, na segunda (7) o resultado confirmou que ele estava com o vírus.

O que chama atenção, é que o quadro de saúde de Rafael se agravou muito rápido, na segunda ele começou a sentir falta de ar, foi internado, porém, sofreu uma parada cardíaca na manhã desta quarta-feira (9), e não resistiu.

Rafael realizou uma traqueostomia há nove anos. Não haverá velório e o sepultamento ocorre às 15h desta de quinta-feira (10), no Cemitério Cristo Rei.

Familiares repassaram que Raffael era uma pessoa muito batalhadora. Nas redes sociais a comoção é grande.

"Hoje o céu te recebe de braços abertos Raffael Sousa a dor está insuportável mais você agora está nos braços de Deus"