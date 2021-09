Da Redação

Apucarana registra mais 2 mortes e 20 novos casos de Covid

A saúde de Apucarana confirmou nesta segunda-feira (27) mais dois óbitos e 20 novos casos de Covid-19. O município soma agora 484 mortes provocadas pela doença e 17.786 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

O primeiro óbito é de uma mulher de 88 anos, com senilidade. A idosa foi internada no domingo (26) e morreu no mesmo dia no Hospital da Providência.

O segundo óbito é de uma mulher de 81 anos, com diabetes. Ela foi internada em 20 de setembro e morreu na sexta-feira (24) no “Providência”.

Os novos casos foram confirmados em testes feitos pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen). São dez homens (entre 10 e 69 anos) e 10 mulheres (entre 17 e 52 anos). Todos estão em isolamento domiciliar.

Apucarana tem mais 83 suspeitas em investigação, enquanto o quantitativo de recuperados chega a 16.762.

Já o Pronto Atendimento do Coronavírus soma 46.327 pessoas atendidas presencialmente desde o início da pandemia. O número de monitorados atualmente é de 805.

Já foram testadas 59.516 pessoas, sendo 32.948 em testes rápidos, 22.931 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

São 13 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, todos em leitos de enfermaria. O município tem 540 casos ativos da doença.