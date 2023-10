Apucarana promove atualização vacinal para menores de 15 anos

A Campanha Nacional de Multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde direcionada a cidadãos menores de 15 anos de idade tem o “Dia D” neste sábado (21/10). Conforme a Autarquia Municipal de Saúde da Prefeitura de Apucarana (AMS) todas as salas de vacinas do município estarão atendendo das 8h30 às 16h30.

“A vacinação é uma medida crucial para a proteção da saúde da comunidade e a redução do risco de doenças que podem ser prevenidas pela imunização. O envolvimento ativo de todos é fundamental para garantir a cobertura vacinal necessária e criar um ambiente mais saudável e seguro para todos os cidadãos”, convoca o prefeito Júnior da Femac.

O secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega, salienta que o “Dia D” – que acontece em todo o Brasil - visa atender aqueles que não podem levar seus filhos durante a semana. “É uma janela de oportunidade mais ampla para que as famílias aproveitem o sábado e atualizem o esquema vacinal de seus filhos com idade até 15 anos”, reforça Bachiega.

Com a caderneta de vacinação em dia, assinala o coordenador da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Luciano Simplício Sobrinho, as crianças e adolescentes ficam protegidas de várias doenças. “O objetivo deste Movimento Nacional pela Vacinação é atualizar o esquema vacinal visando eliminar ou reduzir significativamente a transmissão de doenças imunopreveníveis e combater a mortalidade causada por essas enfermidades”, assinala.

Durante todo o período da campanha, que vai até o dia 28 de outubro, as vacinas incluídas no calendário vacinal estão disponíveis em todas as salas de vacinas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Entretanto, de forma estratégica, a AMS definiu as UBS’s Takaiti Miyadi, Antônio Sacchelli, Raul Castilho e Maria do Café para atendimento até as 20h30. No Paraná, a meta é promover aplicação de cerca de 250 mil doses durante a campanha. As vacinas disponíveis são: Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.

