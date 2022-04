Da Redação

Apucarana: mulheres do Centro Dia recebem cuidados de beleza

Nesta terça-feira (15), conforme a Prefeitura Municipal de Apucarana, integrando a programação do Mês da Mulher, as idosas do Centro Dia receberam cuidados de beleza.

O momento foi proporcionado por alunas do curso de cabeleireiro do Centro de Oficinas da Mulher, localizado no Jardim América. A Atividade será completada nesta quarta-feira (16), quando as mulheres têm agendada uma sessão com alunas do curso de manicure.

Geny Dias é uma das cinco idosas que participaram da atividade, que contou com corte de cabelo, hidratação e escova. “Eu faço aniversário no dia 31 de março, no mês que é dedicado para as mulheres. Isso aqui está sendo um presente pra mim. Vou cuidar dos meus cachos e ficar bem bonita”, diz dona Geny, que no final do mês completará 75 anos.



Ângela Nunes Verenka, coordenadora do Centro de Oficinas da Mulher, afirma que a iniciativa tem por objetivo fazer a integração de programas da Prefeitura e proporcionar um momento especial para as idosas. “É uma oportunidade para elas terem um dia diferente e de conhecer novos lugares, o que contribui com a elevação da autoestima”, afirma Ângela, reiterando que o Centro de Oficinas da Mulher oferta gratuitamente, ao longo do ano, além dos cursos de cabeleireiro e de manicure, os de design de sobrancelha e depilação.

A assistente social do Centro Dia do Idoso, Melissa Verona de Castro, informa que a cada 15 dias está sendo programada uma atividade externa. “Hoje vieram cinco mulheres e um homem. As atividades são abertas a todos e aos poucos estamos voltando a programar mais visitas, como na Vinícola Casa Carnasciali, ao Museu do Café e à Casa do Mel que já foram realizadas”, exemplifica, observando que os idosos permanecem no Centro Dia e, no período da noite, voltam para junto das suas famílias.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.