Apucarana instala luminárias LED no Jardim Catuaí

A Prefeitura de Apucarana deve concluir até domingo a modernização da iluminação pública do Jardim Catuaí, na região Sul da cidade. Sob supervisão do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), o serviço executado por uma empreiteira licitada envolve a substituição das antigas luminárias, em um total de 240, por novas em tecnologia LED, na potência de 120 watts.

“Mais uma importante etapa de um trabalho que vem avançando ano a ano e que já retirou do escuro mais de 70% da cidade, conferindo aos moradores do Jardim Catuaí uma iluminação pública mais eficiente”, acentua o prefeito Júnior da Femac, destacando que a melhoria atende a um pedido dos vereadores Tiago Cordeiro e Luciano Facchiano.

Ele lembra que há 10 anos Apucarana possuía um sistema ultrapassado em tecnologia. “Depois de gradativo investimento, a realidade já é bem diferente da que encontramos quando assumimos a administração da cidade, no ano de 2013, onde grande parte dos bairros possuía ultrapassadas lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio.

Entre luminárias vapor metálico e de tecnologia LED, já renovamos cerca de 75% no sistema, que é composto por um parque de 18 mil luminárias”, relata Júnior da Femac, observando que o investimento é promovido pela prefeitura com recursos da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública).

Com relação aos trabalhos em execução no Jardim Catuaí, o superintendente de Iluminação Pública do Idepplan, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, observa que a iluminação substituída data da origem do bairro. “Lâmpadas com tecnologia antiga e ultrapassada que conferia uma iluminação de péssima qualidade.

A melhoria realizada neste momento era uma reivindicação antiga dos moradores, atendida pelo prefeito Júnior da Femac dentro de um cronograma que tem como meta modernizar por completo todos os pontos de iluminação pública do município”, reforça Luz. Segundo ele, somente neste ano mais de R$2,5 milhões já foram investidos na modernização de pontos em diversos bairros.

“Dos 18 mil pontos instalados em postes da Copel, já promovemos a modernização de 13,5 mil ao longo dos últimos anos, o que representa cerca de 75%. Da meta de 4,2 mil pontos para este ano, já efetivamos a substituição de 3,5 mil”, informa Lafayete Luz, superintendente do Idepplan.

