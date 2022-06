Apucarana garante abrigo contra o frio para população de rua; entenda

Da Redação

O serviço de acolhimento da população em situação de rua já foi disponibilizado pela administração municipal em meados de maio

Com a volta do frio intenso a partir desta sexta-feira (10), a Prefeitura de Apucarana retorna o acolhimento da população de ruas nas dependências do Centro da Juventude Alex Mazaron. A busca ativa já teve início nesta manhã, e a previsão é que o serviço emergencial atenda cerca de 20 pessoas por dia.

O serviço de acolhimento da população em situação de rua já foi disponibilizado pela administração municipal em meados de maio, quando uma primeira onda de frio chegou a derrubar a temperatura a 3°C na cidade. Durante cinco dias a estrutura montada no Centro da Juventude protegeu do frio uma média de 20 pessoas por noite.

Além da acomodação para dormir a noite, serviço municipal idealizado pelo prefeito Júnior da Femac e coordenado pela equipe da Secretaria da Assistência Social oferece alimentação (café da manhã, almoço e janta) e espaço para higienização pessoal e de roupas.

O prefeito Junior da Femac, que acompanha de perto o trabalho da equipe da assistência social para proteger do frio a população de rua, assegura que nos dias de temperaturas mais baixas neste inverno “nenhuma pessoa vai ficar sem um lugar seguro e quente para dormir.”

“Já contamos com o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP), que diariamente é buscado de forma espontânea por esse público, mas reforço de atendimento nos dias mais frios está assegurado neste inverno”, afirma a secretária de Assistência Social, Ana Paula Nazarko.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.