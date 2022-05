Frio: prefeitura de Apucarana vai acolher moradores de rua

Da Redação

Por causa do frio que vem por aí, a prefeitura de Apucarana, a partir desta segunda-feira (16), vai realizar o acolhimento de moradores de rua. Entre 17h às 19h, os andarilhos vão receber banho e janta no Centro POP, depois serão levados para o Centro da Juventude.

Conforme a prefeitura, sete pessoas já manifestaram o desejo de acolhimento e durante a noite, equipes de assistência do município irão realizar uma busca ativa para acolher outros moradores de rua.

De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, os próximos dias serão de temperatura amenas, com mínima de 4ºC para Apucarana e região.

O Centro POP fica localizado na Rua. Desembargador Clotário Portugal, 250, o telefone é (43) 3422-3672. Em casos de denúncias de pessoas passando frio, basta ligar no 153 da Guarda Civil Municipal (GCM).