Apucarana faz o recolhimento de embalagens de agrodefensivos

Nesta sexta-feira (03), a Associação Norte Paranaense de Revendedores Agroquímicos (Anpara), com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Apucarana, fez o recolhimento de embalagens vazias de agrodefensivos. A entrega dos materiais ocorreu no aterro sanitário, onde um caminhão da empresa foi deslocado para receber as embalagens dos produtores rurais.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, explica que o recolhimento integra a política de logística reversa e acontece duas vezes ao ano, geralmente em junho e novembro. “Os produtores rurais já estão familiarizados com todo este processo. Um recolhimento ocorre em junho, quando os produtores devem entregar as embalagens de agroquímicos utilizados na safra de verão. Já a outra entrega ocorre em novembro, após a safra de inverno”, explica Pereira.

A entrega dos materiais acontece ao longo do dia e as embalagens devem ser entregues limpas, com a tríplice lavagem exigida em lei. Na sequência, o material será transportado para a sede da empresa, onde será feita a correta destinação. De acordo com Sérgio Bobig, superintendente municipal de Meio Ambiente, em Apucarana a logística reversa tem adesão dos agricultores. “É uma questão que já está bem resolvida, com os produtores realizando há vários anos o correto manejo e descarte das embalagens”, frisa Bobig.

Ele conta que no passado, sem a conscientização que existe atualmente, era comum a queima ao ar livre ou incineração inadequada das embalagens, ou mesmo lançamento na própria propriedade. “Isso gerava um problema ambiental muito sério, poluindo solo e também rios”, recorda Bobig.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.