Apucarana deve registrar chuva neste domingo (19), aponta Simepar

A chuva deve aparecer durante este domingo (19) em Apucarana-PR, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Conforme o instituto meteorológico, ainda pela manhã deve chover na Cidade Alta e, com isso, as temperaturas devem ser mais amenas. O dia amanheceu com 21 ºC e deve ter uma máxima de 29 ºC.

Paraná

Ainda de acordo com o Simepar, no decorrer desta madrugada, áreas de instabilidades provocaram pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas entre as regiões noroeste, oeste, central, centro-sul e no leste do estado.

Os maiores acumulados foram registrados entre a RMC e o litoral, em Curitiba, até às 5h, foram registador 42,6 mm e no litoral norte 83,6 mm.

