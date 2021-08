Da Redação

Apucarana dá sequência ao cronograma de retomada das aulas

Apucarana está dando sequência ao cronograma de retomada das aulas presenciais no contexto da pandemia de Covid-19. Nesta segunda-feira (9), as 35 escolas da rede municipal abriram suas portas para receber os alunos matriculados no 3º Ano e os 23 CMEIs começaram a atender presencialmente as crianças das turmas de Maternal 2 e 3. Desde o início do segundo semestre letivo, em 21 de julho, os estudantes do 4º e do 5º Ano também já estão de volta aos bancos escolares.

Segundo o prefeito Junior da Femac, a ampliação das turmas em ensino presencial só foi possível porque Apucarana encontra-se atualmente na bandeira amarela, ou seja, possui baixo risco de transmissão do novo coronavírus. “Os números de casos e de óbitos pela doença vêm caindo significativamente no município à medida que a campanha de vacinação avança,” afirmou o gestor.

Um levantamento feito pela Autarquia Municipal de Educação aponta que as salas de aula estão com ocupação média de 30%. “As Escolas registraram hoje (9/8) a presença de 1.998 alunos e os CMEIs de outras 411 crianças”, disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

Ela acrescentou que os pais têm autonomia para decidir se querem que seus filhos voltem aos bancos escolares neste momento ou se preferem que eles continuem assistindo as aulas pelo aplicativo Google Sala de Aula. “Mas frisamos que todas as nossas unidades de ensino estão preparadas para receber as crianças com segurança. Entre as medidas preventivas que adotamos estão o distanciamento social nas salas de aula, a alternância dos horários de recreio e almoço, o reforço na higienização dos ambientes e o uso de máscaras,” detalhou a secretária.

A diretora do CMEI Josa Ribeiro, Edinéia Delívio Zappielo, contou como foi o primeiro dia de aulas presenciais para as crianças do Maternal 2 e 3. “Depois de quase um ano e meio longe dos nossos alunos, posso dizer que o retorno foi emocionante. Algumas crianças choraram um pouco pela manhã, mas isso é normal até que elas se habituem à nova rotina,” explicou.

Na Escola Municipal Professora Marta Pereira da Silva, o retorno das atividades letivas presenciais também vem acontecendo de maneira tranquila. “Dos trinta alunos matriculados na turma de 3º Ano, apenas treze vieram hoje. Apesar da pouca idade das crianças, elas têm demonstrado que estão bastante conscientes em relação às medidas de prevenção à Covid-19,” completou a diretora da instituição, Valéria Aguero Fernandes.