Da Redação

Apucarana continua vacinando nesta sexta-feira (4)

Apucarana vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira (4), o público a partir de 12 anos. A imunização segue aberta para as crianças no horário de 8h30 às 17 horas, no Complexo Esportivo Lagoão.

continua após publicidade .

Paralelamente à imunização das crianças, a vacinação em geral contra a Covid-19 segue acontecendo normalmente de domingo a domingo, no Lagoão, das 8h30 às 17 horas. São imunizados com a 1ª dose os apucaranenses com 12 anos ou mais; a 2ª dose é para todos que recebem a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer; e a dose de reforço para 18 anos ou mais para quem tomou a 2ª dose há 4 meses; e ainda a dose de reforço da Janssen para quem recebeu a 1ª.

Vacinação infantil

continua após publicidade .

Apucarana interrompeu, na tarde desta quarta-feira (2), a vacinação de crianças porque esgotaram as vacinas destinadas ao público infantil, tanto da Pfizer como da Coronavac. A retomada da imunização depende da chegada de nova remessa de doses da vacina pediátrica.

Já foram vacinadas 3.235 crianças em Apucarana, na faixa etária de 7 anos a 11 anos. A imunização é realizada em uma área destinada especialmente para o público infantil, dentro do ginásio Lagoão.