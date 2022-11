Apucarana conquista 916 medalhas em olimpíada de astronomia

Da Redação

A Autarquia Municipal de Educação realizou, na noite desta segunda-feira (21), no ginásio de esportes Lagoão, em Apucarana, a solenidade de premiação dos estudantes que se destacaram na 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e na 16ª Mostra Brasileira de Foguetes.

Neste ano, as crianças apucaranenses conquistaram 912 medalhas na OBA, sendo 547 de ouro, 198 de prata e 167 de bronze. Outros quatro alunos, da Escola Municipal Fernando José Acosta, também garantiram medalhas de bronze na MOBFOG.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Em 2022, o concurso envolveu aproximadamente 1,2 milhão de estudantes, provenientes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil e até do exterior, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

O prefeito Junior da Femac destacou que Apucarana é, mais uma vez, o município paranaense com o maior número de medalhas na OBA. “Os nossos alunos brilharam novamente no concurso e mostraram que estão com os conhecimentos na ponta da língua. Parabéns a eles e aos seus professores pelo belo trabalho realizado. Por meio da OBA, as crianças aprendem conteúdos importantes da área das ciências exatas,” disse.

A secretária de educação, Marli Fernandes, afirma que a prova da OBA exige bastante dos estudantes. “As crianças inscritas no nível 1 do concurso, referente ao 3º Ano do Ensino Fundamental, precisaram alcançar nota 8,4 para assegurar a medalha de bronze, 8,6 para prata e 9,2 para ouro. Já no nível 2, os estudantes do 4º e do 5º ano tiveram que atingir média 9,0 para garantir a medalha de bronze, 9,2 para prata e 9,6 para ouro,” detalhou.

Em 2022, quatro alunos da Escola Municipal Fernando José Acosta também conquistaram medalhas de bronze na 16ª Mostra Brasileira de Foguetes, que é organizada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), em parceria com a Agência Espacial Brasileira.

“Com o apoio da equipe pedagógica da AME e do projeto de extensão Clubinho de Ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, as crianças construíram seus foguetes, a partir de canudos de refrigerante, fizeram o lançamento deles e mediram o alcance de cada um. Com isso, puderam aprender sobre ângulos e a propulsão do ar. A atividade foi muito divertida,” comentou a secretária Marli Fernandes.

O vice-prefeito Paulo Vital acrescentou que a pasta da educação é prioridade na atual gestão municipal. “Por isso, nós investimos sistematicamente na reforma e ampliação dos prédios escolares, na compra de materiais e uniformes de qualidade para os estudantes, no enriquecimento da merenda com frutas e verduras provenientes da agricultura familiar e na formação continuada dos professores e servidores. Eu acredito que os excelentes resultados que os nossos alunos vêm apresentando nas provas de conhecimento como a OBA e a MOBFOG são frutos desses investimentos,” falou.

“Recentemente, nós também recebemos a notícia de que as crianças apucaranenses conquistaram nota 7,3 na última edição do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação), a melhor pontuação entre os municípios de médio e grande porte do Paraná”, acrescentou o prefeito Junior da Femac.

Prestigiaram também a cerimônia de premiação da 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da 16ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), os vereadores Rodrigo Lievore (Recife), Mauro Bertoli, Luciano Facchiano e Jossuela Pirelli, os técnicos do Núcleo Regional de Educação, José Carlos dos Santos e Clélia Ceciliano, o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Serviços Funerários, José Airton Deco de Araújo, o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, e o secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Ivanildo da Silva. A Banda Municipal Maestro João Florindo fez a animação do evento.

