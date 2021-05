Apucarana anuncia vacinação para trabalhadores da educação

Continua após publicidade

Na manhã desta sexta-feira (7), o prefeito de Apucarana Junior da Femac anunciou a vacinação contra a covid-19 para trabalhadores da educação, de 55 a 59 anos.

De acordo com o Junior, a prefeitura entrou em contato com todas as instituições de ensino públicas e privadas da cidade e solicitou uma lista com todos os funcionários que têm entre 55 e 59 anos.

Os relacionados poderão receber a primeira dose da vacina neste sábado (8). A imunização acontece no sistema drive-thru, na Associação Cultural Esportiva de Apucarana (Acea), e para quem chega a pé, entre as 8h30 e 17h.

As pessoas que serão vacinadas são profissionais que trabalham no Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e Ensino Superior.

Durante o anuncio, o prefeito pediu aos diretores das instituições que organizem as relações dos profissionais que têm entre 50 e 54 anos, para uma próxima etapa da imunização.

Além dos trabalhadores da educação, os diabéticos, hipertensos e portadores de HIV que tem entre 55 a 59 anos, estão recebendo a primeira dose da vacina no Complexo Esportivo Lagoão, desde esta sexta-feira(7), até domingo (9).

Para os que se vacinarão, é necessário apresentar no local da vacinação o CPF ou cartão do SUS e um documento com foto.