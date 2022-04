Da Redação

Apucarana abre licitação para revitalizar pintura de prédio

Sete anos depois de declarar a pintura do 'prédio da onça' patrimônio artístico, histórico e cultural de Apucarana, a Prefeitura está licitando a revitalização da obra, localizada na lateral do Condomínio Edifício Ariane, na Praça Valmor Santos Giavarina, no centro da cidade. A publicação do pregão eletrônico aconteceu nesta segunda-feira (18).

O objetivo da licitação é contratar uma empresa especializada para prestação de serviço de recuperação do painel que ocupa a lateral inteira do prédio e é considerado um cartão-postal da cidade. O certame prevê valor máximo do serviço em R$229.903.

A licitação deve ocorrer no dia 4 de maio, na plataforma eletrônica www.comprasgovernamentais.gov.br. Em 2015, através de decreto municipal, a pintura de onça virou patrimônio artístico, histórico e cultural de Apucarana.

A obra de arte de 230 metros quadrados, que traz a imagem de uma onça em meio à mata nativa, foi feita com recursos públicos por um artista mato-grossense já falecido e ilustra desde 1997 a parede lateral do Condomínio Edifício Ariane, que por conta da pintura, acabou ficando conhecido popularmente conhecido como “Prédio da Onça”.

Na época do tombamento da obra, a pintura corria o risco de ser removida. A intenção do condomínio era locar o espaço para uma empresa explorar com anúncios publicitários. O temor pela destruição do painel, marca registrada do centro de Apucarana, mexeu com a opinião pública. Antes publicar o decreto, a Procuradoria Jurídica do Município sugeriu um tombamento amigável, mas a maioria dos moradores do prédio rejeitou a consulta feita pela Procuradoria Jurídica do Município.

Diante da negativa e com embasamento na legislação, a prefeitura recorreu ao tombamento compulsório. O Decreto Municipal nº 435/2015 foi assinado em 18 de agosto de 2015, pelo então Procurador Jurídico, Paulo Sérgio Vital e o então prefeito Beto Preto.