Apostadores de Apucarana e Arapongas faturam na Mega-Sena

Moradores de Apucarana e Arapongas foram premiados no concurso 2971 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (10). Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas sorteadas, que foram 01, 27, 39, 40, 46 e 56, apostas feitas nas duas cidades garantiram prêmio ao acertar a quadra.

Em Apucarana, uma aposta simples registrada na lotérica 13 Pontos acertou quatro números e rendeu R$ 1.542,26 ao ganhador.

Já em Arapongas, o prêmio saiu para um bolão com oito cotas feito na lotérica Flamingos. A aposta também acertou a quadra e teve premiação total de R$ 1.542,24, que será dividida entre os participantes.

No total, 2.294 apostas em todo o país acertaram quatro números, enquanto 33 apostadores fizeram a quina e receberam R$ 65.041,25 cada. Como não houve ganhador na faixa principal, o prêmio acumulou.

A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (12), pague cerca de R$ 55 milhões ao vencedor.

