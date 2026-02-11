Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
LOTERIA

Apostadores de Apucarana e Arapongas faturam na Mega-Sena

Duas apostas da região acertaram a quadra no concurso realizado nesta terça-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.02.2026, 10:10:49 Editado em 11.02.2026, 10:10:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apostadores de Apucarana e Arapongas faturam na Mega-Sena
Autor Sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (11) - Foto: TNOnline

Moradores de Apucarana e Arapongas foram premiados no concurso 2971 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (10). Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas sorteadas, que foram 01, 27, 39, 40, 46 e 56, apostas feitas nas duas cidades garantiram prêmio ao acertar a quadra.

📰 LEIA MAIS: Apucarana celebra Nossa Senhora de Lourdes com missas e procissão luminosa nesta quarta-feira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Apucarana, uma aposta simples registrada na lotérica 13 Pontos acertou quatro números e rendeu R$ 1.542,26 ao ganhador.

Já em Arapongas, o prêmio saiu para um bolão com oito cotas feito na lotérica Flamingos. A aposta também acertou a quadra e teve premiação total de R$ 1.542,24, que será dividida entre os participantes.

No total, 2.294 apostas em todo o país acertaram quatro números, enquanto 33 apostadores fizeram a quina e receberam R$ 65.041,25 cada. Como não houve ganhador na faixa principal, o prêmio acumulou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (12), pague cerca de R$ 55 milhões ao vencedor.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana ARAPONGAS Loteria mega sena prêmios sorteio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline