Apucarana celebra Nossa Senhora de Lourdes com missas e procissão luminosa nesta quarta-feira
A Catedral realiza nesta quarta-feira (11) a programação especial em celebração ao Dia da Padroeira do município, Nossa Senhora de Lourdes
A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, realiza nesta quarta-feira (11) a programação especial em celebração ao Dia da Padroeira do município, Nossa Senhora de Lourdes.
De acordo com a programação divulgada pela Catedral, a Solenidade da Padroeira contará com missas às 8h e às 10h, no período da manhã. As celebrações integram o encerramento da festa religiosa dedicada à santa, que é considerada a protetora da cidade.
À noite, a programação segue com missa às 19h30, seguida da tradicional Procissão Luminosa, que reúne fiéis em um momento de oração e devoção. A procissão é um dos principais atos da celebração e costuma atrair grande participação da comunidade católica.
Na praça, haverá estrutura para acolher os fiéis, e também a Feirinha da Padroeira. A celebração será transmitida ao vivo pela D.A TV, para aqueles que não puderem estar presentes.
Nossa Senhora de Lourdes é reconhecida pela Igreja Católica como socorro dos enfermos e é alvo de devoção de fiéis de Apucarana e de cidades da região, especialmente durante a data dedicada à padroeira.
A Catedral orienta os fiéis a chegarem com antecedência para participar das celebrações, já que a expectativa é de grande público ao longo do dia.