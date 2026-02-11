Apucarana celebra Nossa Senhora de Lourdes com missas e procissão luminosa nesta quarta-feira

A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, realiza nesta quarta-feira (11) a programação especial em celebração ao Dia da Padroeira do município, Nossa Senhora de Lourdes.

📰 LEIA MAIS: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (11)



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a programação divulgada pela Catedral, a Solenidade da Padroeira contará com missas às 8h e às 10h, no período da manhã. As celebrações integram o encerramento da festa religiosa dedicada à santa, que é considerada a protetora da cidade.

À noite, a programação segue com missa às 19h30, seguida da tradicional Procissão Luminosa, que reúne fiéis em um momento de oração e devoção. A procissão é um dos principais atos da celebração e costuma atrair grande participação da comunidade católica.

Na praça, haverá estrutura para acolher os fiéis, e também a Feirinha da Padroeira. A celebração será transmitida ao vivo pela D.A TV, para aqueles que não puderem estar presentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nossa Senhora de Lourdes é reconhecida pela Igreja Católica como socorro dos enfermos e é alvo de devoção de fiéis de Apucarana e de cidades da região, especialmente durante a data dedicada à padroeira.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

A Catedral orienta os fiéis a chegarem com antecedência para participar das celebrações, já que a expectativa é de grande público ao longo do dia.