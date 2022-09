Após protesto, construtora fala sobre entrega de casas de residencial

Da Redação

Manifestantes se reuniram na tarde deste sábado no Residencial Vivert Apucarana

A Prestes Construtora e Incorporadora, responsável pela execução do Residencial Vivert Apucarana, enviou uma nota ao TNOnline após a divulgação da manifestação que aconteceu na tarde deste sábado (24), onde moradores reclamam do atraso da entrega das casas.

De acordo com a construtora, o empreendimento está em fase de finalização e as vistorias das unidades já foram iniciadas. Além disso, conforme a nota, a construtora está dentro do prazo estabelecido nas cláusulas contratuais.

Dezenas de pessoas se reuniram no residencial para manifestar a insatisfação em relação ao atraso das obras, além da qualidade da estrutura das casas e da cobrança dos juros que estavam sendo cobrados antes mesmo da finalização do residencial.

Confira a nota da construtora na íntegra:

• O empreendimento está em fase de finalização e as vistorias das unidades já foram iniciadas. A construtora está dentro do prazo estabelecido nas cláusulas contratuais.

• Os trâmites legais que envolvem: vistoria da Prefeitura, da Sanepar e Copel, além da medição da Caixa Econômica Federal, em momento oportuno, estão em andamento. A entrega de chaves será gradual, assim que todos os critérios tenham sido cumpridos.

• Cada caso ou dúvida tem sido analisado por meio da nossa equipe, que constantemente está à disposição dos clientes para esclarecer todos os pontos.

• Por fim, a Prestes Construtora reitera o seu compromisso com o prazo estabelecido em contrato e destaca que a lisura nas suas ações e na comunicação com os futuros moradores.

