Após morte de adolescente, Colégio Canale suspende aulas

Da Redação

O Colégio Padre José Canale, localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, comunicou que as aulas estão suspensas para esta quarta-feira (22), após a morte de um aluno, de 13 anos, que sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de ser violentamente agredido por outros cinco adolescentes na noite desta terça-feira (21).

continua após publicidade .

O caso aconteceu próximo da instituição de ensino, na Rua Emiliano Perneta, esquina com a Rua Paranaguá. De acordo com a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, a vítima e alguns dos agressores seriam estudantes do colégio.

Socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realizaram a reanimação do garoto, por cerca de 50 minutos. Ele chegou a ser encaminhado em estado grave ao Hospital da Providência, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu.

continua após publicidade .

Ainda não se sabe o que teria motivado as agressões.