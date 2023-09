Ao tentar ultrapassagem, carro provoca acidente na BR-369 em Apucarana

Meriva se envolveu no acidente na BR-369

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma ultrapassagem acabou resultando em um acidente entre dois carros no final da tarde desta segunda-feira (18), na BR-369, próximo à Cooperativa Frimesa, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade

De acordo com testemunhas, os dois veículos seguiam pelo mesmo sentido, de Arapongas a Apucarana. O acidente aconteceu quando o Corsa tentou realizar uma ultrapassagem, mas acabou colidindo no Meriva e capotando na sequência.

-LEIA MAIS: Acidentes caem, mas número de mortes aumenta no trânsito em Apucarana

continua após publicidade

Os dois carros foram para as margens da rodovia. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes sofreram ferimentos e não foi necessário o acionamento de socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada ao local.

A equipe de reportagem do TnOnline esteve no local. Confira:

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News