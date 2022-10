Amigas são roubadas no Pirapó em Apucarana; carro é levado

Da Redação

Os ladrões estavam armados com pistola

Duas mulheres que estavam dentro de um carro, conversando na Avenida Cesário Festi, no Distrito do Pirapó, em Apucarana, foram roubadas. O crime aconteceu por volta das 23h45 desta sexta-feira (21). Um veículo foi levado.

As vítimas contaram que são amigas, que estavam paradas em frente ao endereço, quando dois homens armados com pistola se aproximaram e anunciaram o roubo. Os ladrões mandaram a dupla sair do veículo e deixar os pertences pessoais dentro.

Os criminosos roubaram o carro de uma das mulheres, um Ford Ecosport prata, além de uma bolsa contendo a CNH da vítima, dois cartões de crédito e um celular iPhone 6S, de cor rosa. Os ladrões fugiram em alta velocidade sentido a Caixa de São Pedro.

A vítima disse que o carro estava com pouco combustível e que os ladrões chegaram em um veículo, conduzido por uma terceira pessoa.

Buscas foram realizadas, mas até o momento, o veículo não foi encontrado e nem os assaltantes presos.

