Aluna de colégio de Apucarana é vítima de assédio

Mais um caso de importunação sexual foi registrada em Apucarana. Desta vez, o pai de uma estudante de um colégio de Apucarana procurou a Polícia Militar (PM), nesta sexta-feira (11), após sua filha ter sido vítima de assédio sexual por um adolescente que estuda na mesma instituição. A escola fica localizada no Bairro 28 de Janeiro.

Ele relatou aos policiais que a menina estava com as amigas durante o intervalo entre as aulas, quando o aluno do 8º ano do Ensino Fundamental passou por trás dela e a agarrou pela cintura, passando seu órgão genital nela.

Conforme o boletim, ao perceber o que tinha ocorrido, a menina procurou o diretor do colégio, mas achou melhor não confrontar o autor devido ao seu estado emocional. A adolescente optou por registrar um Boletim de Ocorrência (BO) posteriormente.

Ainda de acordo com a PM, o diretor informou que as câmeras de seguranças do colégio estão desligadas, caso quisessem confirmar os fatos e mostrar para a polícia. A vítima foi orientada, assim como seus pais.