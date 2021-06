Agentes de Trânsito atuam no Jaboti para evitar aglomerações

Continua após publicidade

Agentes de Trânsito de Apucarana realizaram uma fiscalização no Parque Jaboti nesta quinta-feira (3), para evitar aglomerações e a propagação da Covid-19. O espaço foi interditado às 8h, e somente moradores passavam pelo local.

Algumas pessoas que foram até o parque reclamaram que não poderiam ficar ou passar pelo Jaboti. "Tivemos muitas dificuldades em orientar algumas pessoas que ficavam bravas com os agentes, exigindo o direito de ir e vir, mais entendemos que essa situação é uma situação excepcional e pedimos a colaboração das pessoas. Buscamos compreender e atender os moradores das imediações, mais pedimos paras as pessoas para que evitem passearem no Jaboti, para que possamos ajudar a diminuir a propagação da doença, a prefeitura de Apucarana, através do Prefeito Junior da Femac, está com todos os setores da prefeitura sintonizados no combate à doença", explicou o Major Vilson Laurentino da Silva, superintendente de Segurança, Trânsito e Transporte.

O prefeito ressaltou nesta quinta, durante 'live' no facebook, que os parques ficarão fechados, como medida para evitar a propagação da Covid-19, ainda mais neste momento de circulação da variante indiana.

Durante a noite, a Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) realizarão a fiscalização. Nesta quinta-feira (3), Apucarana registrou mais 4 mortes e 152 novos caso da Covid19.