Advogada enfurecida invade igreja e acaba com culto, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém foi preso

Um verdadeiro “barraco” foi promovido por uma advogada durante um culto em uma igreja evangélica localizada na Rua Nova Ucrânia, em Apucarana, na noite desta quarta-feira, 09. Ela teria entrado no templo, aos gritos, xingando um outro advogado que participava da celebração, por conta de uma causa em que os dois trabalham. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas ninguém foi preso.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, o advogado está com uma causa de divórcio de membros da igreja que frequenta, o qual representa um homem, e a advogada, representa a mulher. Porém, devido a uma petição entre os advogados, houve um desacordo.

- LEIA MAIS: Motorista de Apucarana morre após grave acidente na PR-170

continua após publicidade .

Por conta disso, a advogada foi até a igreja e, durante o culto, teria chegado em frente ao templo e começado a gritar, chamando o solicitante de palhaço, entre outras ofensas.

No boletim consta ainda que ela teria entrado na igreja querendo utilizar o microfone para continuar as ofensas e teria arrastado a esposa do advogado pelo braço, retirando de dentro da igreja.

O advogado disse que, para encerrar o fato, se retirou da igreja e aguardou próximo ao local, acionando a polícia para registro do boletim.

Ninguém foi preso.

Siga o TNOnline no Google News