Acidente envolvendo picape de Apucarana deixa feridos na PR-444

Acidente aconteceu no km 26

Um acidente de trânsito envolvendo uma picape com placas de Apucarana deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (25), na rodovia PR-444, em Mandaguari. O veículo Chevrolet Montana era conduzido por um idoso de 87 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu outros dois carros e aconteceu no km 26 por volta das 15 horas.

Conforme apurações, um Fiat Strada Fredoom, com placas de Jandaia do Sul, seguia no sentido de Arapongas para Ribeirão dos Dourados, quando bateu transversalmente contra a Montana de Apucarana que cruzava a pista.

Na sequência, um outro veículo Fiat Strada Adventure, desta vez com placas de Mandaguari, acabou sendo atingido pelo rodado que se soltou da Strada Freedom de Jandaia do Sul.

Foto por Divulgação/PRE

Veja a relação dos feridos:



Chevrolet Montana de Apucarana: condutor de 87 anos sem ferimentos; passageira de 29 anos ferida e encaminhada para o Hospital Municipal de Mandaguari.

Fiat Strada Freedom de Jandaia do Sul: motorista de 35 anos ferido e encaminhado para o Hospital Municipal de Mandaguari.

Fiat Strada Adventure de Mandaguari: motorista de 58 anos ileso.

