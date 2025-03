Recém-nascido é 'arremessado' em acidente envolvendo ambulância no PR

continua após publicidade

Mãe e filho recém-nascido ficaram gravemente feridos após acidente envolvendo uma ambulândia de Piraí do Sul (PR), na BR-376, entre as cidades de Ponta Grossa e Curitiba. O veículo da saúde colidiu contra a traseira do caminhão e, com o impacto, o bebê foi "arremessado" e a mãe teve os pontos da cesárea abertos.

De acordo com informações do portal aRede, parceiro do TNOnline, a mãe havia recém ganhado o bebê quando o acidente aconteceu no km 526 da rodovia. A parte dianteira da ambulância ficou completamente destruída. Cinco pessoas estavam no veículo.

O motorista ficou ferido e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santana. Um enfermeiro e o pai da criança recusaram socorro; já mãe teve sangramento ativo. O bebê, de apenas oito dias, foi "arremessado" dentro da ambulância, precisou ser entubado e levado para o Hospital Universitário Materno-Infantil (Humai-UEPG).

O caminhoneiro, de 45 anos, não teve ferimentos. O caminhão transportava soja e seguia para Paranaguá, no Litoral do Estado. O destino da ambulândia era o Hospital do Rocio, no município de Campo Largo.

Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. As causas do acidente são investigadas.

