Acidente deixa veículo tombado e dois feridos em bairro de Apucarana

Uma colisão envolvendo dois veículos provocou o tombamento de um Chevrolet TrailBlazer entre as Ruas Antônio José de Oliveira e Urânio, na Vila São Carlos, em Apucarana. O acidente provocou ferimentos em duas pessoas e mobilizou equipes dos Bombeiros além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A batida aconteceu por volta das 9h30 desta quinta-feira (20). Veja o vídeo abaixo.

A motorista do Onix, de 35 anos, contou que mora em Sarandi e trabalha em uma empresa que presta serviço em Apucarana, que se perdeu, acabou cruzando a Rua Antônio José de Oliveira e atingiu o outro veículo que trafegava sentido centro.

Após a batida, o Chevrolet TrailBlazer tombou. O motorista, de 75 anos, empresário da cidade, foi levado para o Hospital da Providência. A mulher que estava no Onix também se machucou e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os veículos sofreram grandes danos e a cena chamou a atenção dos moradores do bairro. O local onde aconteceu a colisão precisou ser interditado para o trabalho dos socorristas. "No local foi constatado que um veículo colidiu com a porta lateral do outro. Pela cena parecia ser grave, mas quando chegamos, encontramos o senhor já fora do veículo e a mulher ainda dentro do Onix, ela não ficou presa entre às ferragens, mas ficou dentro do carro e foi retirada de forma segura com os devidos cuidados. As duas pessoas foram avaliadas no local e pelo que foi avaliado, sofreram ferimentos leves", detalhou o tenente Marks.

